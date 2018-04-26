ЦПК: Рада має відгородити СБУ від бізнесу

До законопроекту №8068 "Про національну безпеку України" пропонують внести правки, що дозволять позбавити Службу безпеки будь-яких функцій у сфері економіки та боротьби з корупцією.

Відповідні зміни до закону подала нардеп Ганна Гопко, повідомляє "Центр протидії корупції".

На її думку, СБУ має боротися з тероризмом і диверсантами, а не з бізнесом.

Повідомляється, що у разі ухвалення запропонованих правок СБУ не зможе займатися оперативно-розшуковою діяльністю у сфері економіки та боротьби з корупцією.

Зазначається, що наразі Служба безпеки може здійснювати прослушку, використовувати агентуру, залучатися до спецоперацій таких, як обшуки у форматі "маски-шоу" та інше, а потім починає "торгівлю" з потенційними фігурантами за те, аби не віддавати факти слідству.

В організації наголошують, що згідно з офіційним звітом СБУ щодо кількості справ, переданих до суду, кожне четверте кримінальне провадження, що розслідувало СБУ — не з їхньої підслідності.

"Це при тому, що українська Служба безпеки є найбільшою в Європі. Наприклад, кількість працівників СБУ за законом складає 31 тисячу осіб, а загальна кількість працівників усіх спецслужб Великобританії (МI5 — внутрішня розвідка, МI6 — зовнішня розвідка та NCA — Національне агентство по боротьбі з організованою злочинністю) складає близько 11 тисяч", - повідомляють у ЦПК.

Крім того наголошується, що співробітники СБУ засекретили свої декларації.

"Численні журналістські розслідування показують, що очолюють антикорупційний напрямок у СБУ люди, які не можуть пояснити свої величезні особняки та люксові авто. Замість боротьби з корупцією ми спостерігаємо незаконне збагачення працівників СБУ, вимагання хабарів та утискання бізнесу, якщо той відмовляється грати за їх правилами чи платити "данину"", - зазначив голова правління ЦПК Віталій Шабунін.

В організації зазначили, що міжнародні експерти та бізнес неодноразово звинувачували СБУ у тиску на компанії і заявляли, що це є однією з ключових перешкод для залучення інвестицій в Україну.

Як повідомлялося, на початку квітня Верховна Рада ухвалила проект закону №8068 "Про національну безпеку України" у першому читанні.

Президент Петро Порошенко заявив, що остаточна редакція законопроекту Про національну безпеку України міститиме норму про парламентський контроль за діяльністю СБУ.