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ЦПК: Рада должна оградить СБУ от бизнеса

Четверг, 26 апреля 2018, 16:28

К законопроекту №8068 "О национальной безопасности Украины" предлагают внести поправки, которые позволят лишить Службу безопасности любых функций в сфере экономики и борьбы с коррупцией.

Соответствующие изменения в закон подала нардеп Анна Гопко, сообщает "Центр противодействия коррупции".

По ее мнению, СБУ следует  бороться с терроризмом и диверсантами, а не с бизнесом.

Сообщается, что в случае принятия предложенных поправок СБУ не сможет заниматься оперативно-розыскной деятельностью в сфере экономики и борьбы с коррупцией.

Отмечается, что в настоящее время Служба безопасности может осуществлять прослушку, использовать агентуру, привлекаться к спецопераций таких, как обыски в формате "маски-шоу" и прочее, а потом начинает "торговлю" с потенциальными фигурантами за то, чтобы не отдавать факты следствию.

В организации отмечают, что согласно официальному отчету СБУ по количеству дел, переданных в суд, каждое четвертое уголовное производство, что расследовало СБУ - не из их подследственности.

"Это при том, что украинская Служба безопасности является крупнейшей в Европе. Например, количество работников СБУ по закону составляет 31 тысячу человек, а общее количество работников всех спецслужб Великобритании (МI5 - внутренняя разведка, МI6 - внешняя разведка и NCA - Национальное агентство по борьбе с организованной преступностью) составляет около 11 тысяч", - сообщают в ГПК .

Кроме того отмечается, что сотрудники СБУ засекретили свои декларации.

"Многочисленные журналистские расследования показывают, что возглавляют антикоррупционный направление в СБУ люди, которые не могут объяснить свои огромные особняки и люксовые авто. Вместо борьбы с коррупцией мы наблюдаем незаконное обогащение работников СБУ, вымогательство взяток и притеснения бизнеса, если тот отказывается играть по их правилам платить "дань"", - отметил глава правления ГПК Виталий Шабунин.

В организации отметили, что международные эксперты и бизнес неоднократно обвиняли СБУ в давлении на компании и заявляли, что это является одним из ключевых препятствий для привлечения инвестиций в Украину.

Как сообщалось, в начале апреля Верховная Рада приняла проект закона №8068 "О национальной безопасности Украины" в первом чтении.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что окончательная редакция законопроекта "О национальной безопасности Украины" будет содержать норму о парламентском контроле за деятельностью СБУ.

Украинская правда
Темы: СБУбизнесВерховная РадаЦПК
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