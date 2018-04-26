Бойовики обстріляли житлові райони Зайцевого

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Четвер, 26 квітня 2018, 17:50

Проросійські бойовики обстріляли житлові райони Зайцевого, в результаті обстрілу постраждали дві тварини.

Про це повідомляє прес-служба поліції Донецької області.

Обстріл розпочався 26 квітня о 9-й ранку.

"Наразі відомо про 9 пошкоджених домоволодінь. Поранених серед населення немає", - йдеться в повідомленні.

Також за інформацією правоохоронців, поранено дві голови крупного рогатого скота, які перебували в господарській будівлі.

Правоохоронці вирішують чи відкривати за даним фактом кримінального провадження за ч.2 ст.258 "Терористичний акт" ККУ.

Минулої доби російсько-окупаційні війська здійснили 76 обстрілів позицій Збройних Сил України. Вісім українських захисників зазнали поранення, ще троє отримали бойові травми.

Українська правда
Теми: обстріл АТО
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