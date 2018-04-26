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Боевики обстреляли жилые районы Зайцевого

Четверг, 26 апреля 2018, 17:50

Пророссийские боевики обстреляли жилые районы Зайцевого, в результате обстрела пострадали двое животных.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Обстрел начался 26 апреля в 9 утра.

"Сейчас известно о 9 поврежденных домовладениях. Раненых среди населения нет", - говорится в сообщении.

Также по информации правоохранителей, ранено две головы крупного рогатого скота, которые находились в хозяйственной постройке.

Правоохранители решают открывать ли по данному факту уголовное производство по ч.2 ст.258 "Террористический акт" УК.

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска совершили 76 обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. Восемь украинских защитников получили ранения, еще трое получили боевые травмы.

Украинская правда
Темы: обстрелАТО
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