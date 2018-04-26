Пророссийские боевики обстреляли жилые районы Зайцевого, в результате обстрела пострадали двое животных.



Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.



Обстрел начался 26 апреля в 9 утра.



"Сейчас известно о 9 поврежденных домовладениях. Раненых среди населения нет", - говорится в сообщении.



Также по информации правоохранителей, ранено две головы крупного рогатого скота, которые находились в хозяйственной постройке.



Правоохранители решают открывать ли по данному факту уголовное производство по ч.2 ст.258 "Террористический акт" УК.



За прошедшие сутки российско-оккупационные войска совершили 76 обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. Восемь украинских защитников получили ранения, еще трое получили боевые травмы.