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Соціс: П'ять кандидатів у президенти набирають від 6 до 9%, решта - менше

Четвер, 26 квітня 2018, 18:53
Соціс: П'ять кандидатів у президенти набирають від 6 до 9%, решта - менше

Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко очолює президентський рейтинг, її підтримує 8,9% опитаних респондентів. Водночас за Петра Порошенка проголосували б 7,9% опитаних.

Про це свідчать дані соціологічного опитування компанії "Соціс".

Представники соціологічної компанії питали у респондентів, за кого б ті проголосували, якщо б вибори були найближчої неділі.

У ТОП-3 опинилися Юлія Тимошенко (8,9%), Петро Порошенко (7,9%) та Анатолій Гриценко (7,7%).

Крім того, 6,9% респондентів проголосували б за Святослава Вакарчука, 6,5% за Юрія Бойка, 4,9% за Олега Ляшка, 4,6% за Вадима Рабіновича, 2,3% за Андрія Садового, 1,3% за Олега Тягнибока та 0,6% за Андрія Білецького.

Водночас 14% опитаних заявили, що проголосували б за іншого кандидата, ще 14,4% не прийняли б участі у виборах, а 20,1% відмовилися відповісти, за кого віддали свій голос, або не знають, за кого проголосувати.

 

Опитування проводили з 19 по 25 квітня 2018 року. Представники соціологічної компанії проводили стандартизоване інтерв’ю за місцем постійного проживання респондентів.

У компанії зазначають, що проводили опитування за вибіркою, яка репрезентує доросле населення України в цілому, за такими ознаками як: стать, вік (від 18 років) та тип поселення (місто/село).

Загалом опитали три тисячі респондентів, середня тривалість інтерв’ю склала 22 хвилини.

Однак в опитуванні не вказали статистичну похибку.

В опитуванні соціологічної групи "Рейтинг" також лідирує очільниця партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко, маючи при цьому підтримку на рівні 8,8% серед усіх опитаних респондентів.

Українська правда

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Теми: ТимошенкоПорошенкоГриценкоопитуваннявибори
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