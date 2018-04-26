Социс: Пять кандидатов в президенты набирают от 6 до 9%, остальные - меньше

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко возглавляет президентский рейтинг, ее поддерживает 8,9% опрошенных респондентов. В то же время за Петра Порошенко проголосовали бы 7,9% опрошенных.

Об этом свидетельствуют данные социологического опроса компании "Социс".

Представители социологической компании спрашивали у респондентов, за кого бы те проголосовали, если бы выборы были в ближайшее воскресенье.

В ТОП-3 оказались Юлия Тимошенко (8,9%), Петр Порошенко (7,9%) и Анатолий Гриценко (7,7%).

Кроме того, 6,9% респондентов проголосовали бы за Святослава Вакарчука, 6,5% за Юрия Бойко, 4,9% за Олега Ляшко, 4,6% за Вадима Рабиновича, 2,3% за Андрея Садового, 1,3% за Олега Тягнибока и 0,6% за Андрея Белецкого.

В то же время 14% опрошенных заявили, что проголосовали бы за другого кандидата, еще 14,4% не приняли бы участия в выборах, а 20,1% отказались ответить, за кого отдали бы свой голос, или не знают, за кого проголосовать.

Опрос проводился с 19 по 25 апреля 2018 года. Представители социологической компании проводили стандартизированное интервью по месту жительства респондентов.

В компании отмечают, что проводили опрос по выборке, которая представляет взрослое население Украины в целом, по таким признакам как: пол, возраст (от 18 лет) и тип поселения (город/село).

В общем опросили три тысячи респондентов, средняя продолжительность интервью составила 22 минуты.

Однако в опросе не указали статистическую погрешность.

В опросе социологической группы "Рейтинг" также лидирует руководительница партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, имея при этом поддержку на уровне 8,8% среди всех опрошенных респондентов.