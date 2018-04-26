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У Раду можуть пройти сім партій - опитування "Соціс"

Четвер, 26 квітня 2018, 19:26
У Раду можуть пройти сім партій - опитування Соціс

Сім політичних партій можуть пройти до Верховної Ради, найбільше голосів набирають ВО "Батьківщина" Юлії Тимошенко, партія "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка та партія "Слуга Народу" Володимира Зеленського.

Такі результати соціологічного опитування компанії "Соціс".

За ВО "Батьківщину" Юлії Тимошенко готові проголосувати 10,7% опитаних респондентів, за партію "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка 8,3%, "Слуга Народу" Володимира Зеленського 7,8%, БПП "Солідарність" 7,7%, "Опозиційний блок" Юрія Бойка 7,1%, партію "За Життя" Вадима Рабиновича 5,3% і за "Радикальну партію" Олега Ляшка 5,0% респондентів.

Водночас за об’єднання "Самопоміч" готові проголосувати 3,7% респондентів, за ВО "Свобода" 1,5% та за "Народний фронт" 0,6%.

 

Опитування проводили з 19 по 25 квітня 2018 року. Представники соціологічної компанії проводили стандартизоване інтерв’ю за місцем постійного проживання респондентів.

У компанії зазначають, що проводили опитування за вибіркою, яка репрезентує доросле населення України в цілому, за такими ознаками як: стать, вік (від 18 років) та тип поселення (місто/село).

Загалом опитали три тисячі респондентів, середня тривалість інтерв’ю склала 22 хвилини.

Однак в опитуванні не вказали статистичну похибку.

В іншому опитуванні "Соціса" Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко очолює президентський рейтинг, її підтримує 8,9% опитаних респондентів. Водночас за Петра Порошенка проголосували б 7,9% опитаних.

Українська правда

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Теми: опитуванняВерховна Радавиборипартії
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