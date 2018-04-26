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В Раду могут пройти семь партий - опрос "Социс"

Четверг, 26 апреля 2018, 19:26
В Раду могут пройти семь партий - опрос Социс

Семь политических партий могут пройти в Верховную Раду, больше всего голосов набирают ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко, партия "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко и партия "Слуга народа" Владимира Зеленского.

Таковы результаты социологического опроса компании "Социс".

За ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко готовы проголосовать 10,7% опрошенных респондентов, за партию "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко 8,3%, "Слуга народа" Владимира Зеленского 7,8%, БПП "Солидарность" 7,7%, "Оппозиционный блок" Юрия Бойко 7,1%, партию "За Життя" Вадима Рабиновича 5,3% и за "Радикальную партию" Олега Ляшко 5,0% респондентов.

В то же время за объединение "Самопомичь" готовы проголосовать 3,7% респондентов, за ВО "Свобода" 1,5% и за "Народный фронт" 0,6%.

 

Опрос проводился с 19 по 25 апреля 2018 года. Представители социологической компании проводили стандартизированное интервью по месту жительства респондентов.

В компании отмечают, что проводили опрос по выборке, которая представляет взрослое население Украины в целом, по таким признакам как: пол, возраст (от 18 лет) и тип поселения (город/село).

В общем опросили три тысячи респондентов, средняя продолжительность интервью составила 22 минуты.

Однако в опросе не указали статистическую погрешность.

В другом опросе "Социса" лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко возглавляет президентский рейтинг, ее поддерживает 8,9% опрошенных респондентов. В то же время за Петра Порошенко проголосовали бы 7,9% опрошенных.

Украинская правда

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Темы: опросВерховная Радавиборыпартии
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