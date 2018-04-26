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Бойовики 21 раз обстріляли позиції АТО, 4 бійців поранені

Четвер, 26 квітня 2018, 19:39

Від початку доби зафіксовано 21 обстріл українських опорних пунктів, четверо військовослужбовців отримали поранення.

Про це повідомляє прес-центр Штабу АТО станом на 18.00 26 квітня 2018 року.

"Зокрема на Донецькому напрямку із заборонених Мінськими угодами 120 мм мінометів, а також з озброєння БМП, гранатометів та стрілецької зброї окупанти обстріляли захисників Новотроїцького", - йдеться у повідомленні.

Із мінометів калібру 120 та 82 мм бойовики вели вогонь по українських опорних пунктах поблизу Лебединського, з гранатометів різних систем і стрілецької зброї – неодноразово в районі Авдіївки, Мар’їнки таКам’янки.

Великокаліберні кулемети бойовики застосували під Невельським і Талаківкою, стрілецьку зброю – в районі Ломакиного та Опитного, а неподалік Новомихайлівки – вівся снайперський вогонь.

"На Луганському напрямку із заборонених 120 мм мінометів, великокаліберних кулеметів та протитанкової рушниці окупанти обстріляли наші укріплення поблизу Зайцевого", - зазначають у штабі АТО.

Українська правда
Теми: АТОДонбасвійнаОРДЛОРосія
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