Боевики 21 раз обстреляли позиции АТО, 4 бойцов ранены

С начала суток зафиксировано 21 обстрел украинских опорных пунктов, четверо военнослужащих получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО по состоянию на 18.00 26 апреля 2018 года.

"В частности, на Донецком направлении из запрещенных Минскими соглашениями 120 мм минометов, а также из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия оккупанты обстреляли защитников Новотроицкого", - говорится в сообщении.

Из минометов калибра 120 и 82 мм боевики вели огонь по украинским опорным пунктам вблизи Лебединского, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - неоднократно в районе Авдеевки, Марьинки и Камьянки.

Крупнокалиберные пулеметы боевики применили возле Невельского и Талаковки, стрелковое оружие - в районе Ломакиного и Опытного, а неподалеку Новомихайловки - велся снайперский огонь.

"На Луганском направлении из запрещенных 120 мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и противотанкового ружья оккупанты обстреляли наши укрепления вблизи Зайцевого", - отмечают в штабе АТО.