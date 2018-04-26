Бойовики обстріляли житлові квартали Зайцевого

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Четвер, 26 квітня 2018, 21:46

Бойовики обстріляли населений пункт Зайцеве, постраждалих немає.

Про це повідомляє Бахмутський відділ поліції.

"Обстріл населеного пункту розпочався о 9-й ранку. Наразі відомо про 9 пошкоджених домоволодінь", - йдеться у повідомленні.

Крім того, поранено дві голови крупного рогатого скота, які перебували в господарській будівлі.

Вирішується питання про відкриття за даним фактом кримінального провадження за ч.2 ст.258 "Терористичний акт" Кримінального кодексу України.

Українська правда
Теми: Донецька область ОРДЛО Донбас
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