Бойовики обстріляли житлові квартали Зайцевого

Бойовики обстріляли населений пункт Зайцеве, постраждалих немає.

Про це повідомляє Бахмутський відділ поліції.

"Обстріл населеного пункту розпочався о 9-й ранку. Наразі відомо про 9 пошкоджених домоволодінь", - йдеться у повідомленні.

Крім того, поранено дві голови крупного рогатого скота, які перебували в господарській будівлі.

Вирішується питання про відкриття за даним фактом кримінального провадження за ч.2 ст.258 "Терористичний акт" Кримінального кодексу України.