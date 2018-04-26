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Боевики обстреляли жилые кварталы Зайцевого

Четверг, 26 апреля 2018, 21:46

Боевики обстреляли населенный пункт Зайцево, пострадавших нет.

Об этом сообщает Бахмутский отдел полиции.

"Обстрел населенного пункта начался в 9 утра. Известно о 9 поврежденных домовладениях", - говорится в сообщении.

Кроме того, ранены две головы крупного рогатого скота, которые находились в хозяйственной постройке.

Решается вопрос об открытии по данному факту уголовного производства по ч.2 ст.258 "Террористический акт" Уголовного кодекса Украины.

Украинская правда
Темы: Донецкая областьОРДЛОДонбасс
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