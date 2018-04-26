Боевики обстреляли жилые кварталы Зайцевого
Четверг, 26 апреля 2018, 21:46
Боевики обстреляли населенный пункт Зайцево, пострадавших нет.
Об этом сообщает Бахмутский отдел полиции.
"Обстрел населенного пункта начался в 9 утра. Известно о 9 поврежденных домовладениях", - говорится в сообщении.
Кроме того, ранены две головы крупного рогатого скота, которые находились в хозяйственной постройке.
Решается вопрос об открытии по данному факту уголовного производства по ч.2 ст.258 "Террористический акт" Уголовного кодекса Украины.
Украинская правда