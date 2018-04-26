Поліція Києва прийняла заяву про напад від Вітренко

Столична поліція прийняла заяву про напад від очільниці Прогресивної соціалістичної партії Наталії Вітренко.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"До правоохоронців о 14:30 надійшло повідомлення, що біля судової установи на вулиці Велика Васильківська група осіб кинула пакет з білою речовиною у бік двох представників політичної партії. Після вчинення неправомірних дій правопорушники втекли", - зазначають у поліції.

Зазначається, що на місці працювала слідчо-оперативна група Печерського управління поліції, яка задокументувала подію. Правоохоронці прийняли заяву від потерпілих.

Працівники поліції встановлюють всі обставини правопорушення та осіб, які його вчинили. Вирішується питання щодо правової кваліфікації події.

26 квітня представники націоналістичної організації "С14" під судом облили кефіром Наталію Вітренко.