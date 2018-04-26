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Націоналісти облили кефіром Вітренко

Четвер, 26 квітня 2018, 17:54
Націоналісти облили кефіром Вітренко

Представники націоналістичної організації "С14" під судом облили кефіром очільницю Прогресивної соціалістичної партії Наталію Вітренко.

Відео організація виклала на сторінці Facebook.

"Комуністи на чолі з Вітренко прийшли судитись в Окружний адмінсуд. Їм не подобається, що їх "безкарно" кошмарять патріоти і не дають махати червоними ганчірками на девятомая", – написали в "С14".

Націоналісти додали, що "за це отримали привітик від С14".

На відео двоє молодиків із закритими обличчями підбігли до Вітренко та осіб, які йшли з нею, та облили їх білою рідиною, вигукуючи "Слава Україні", "Слава нації", "Не буде комунякам спокою на українській землі".

В коментарях на своїй сторінці Facebook один з координаторів організації Сергій Мазур зазначив, що рідина – це кефір.

Окружний адміністративний суд Києва розглядає позови Наталії Вітренко і Володимира Марченка до Нацполіції за її нібито протиправну бездіяльність 9 травня 2017 року.

Як зазначається на сайті партії, тоді "нацисти ломилися в квартири лідерів ПСПУ, заблокувавши цим їх участь в мирній акції "Ніхто не забутий, ніщо не забуте".

9 травня 2017 року під час маршу "Безсмертний полк" у центрі Києва було затримано двох осіб, які намагалися розгорнути банер з георгіївськими стрічками, та відбулись перепалки й сутички між правоохоронцями та представниками націоналістичних організацій.

В 2016 році Вітренко, вітаючи новообраного президента США Дональда Трампа, закликала його вплинути на "неонацистів" в Україні.

Крім того, вона разом із Симоненком влаштовувала мітинг, на якому лідер комуністів називав АТО "громадянською війною", говорив про "політику на знищення України", яку нібито веде нова влада, та наполягав, що "саме в союзі з Росією можливе майбутнє України".

У 2017 році Печерський районний суд Києва визнав Вітренко винною у вчиненні адміністративного правопорушення за статтею 212-15 КУпАП - порушення встановленого законом отримання внесків політичною партією.

У червні суд зобов’язав конфіскувати в партії Вітренко 42,6 тис. грн партійних внесків та сплатити 1,7 тис. грн штрафу.

Після аналізу звіту "Прогресивної соціалістичної партії України", співробітники НАЗК встановили, що членські внески та благодійні пожертвування здавали на партійних зборах, які проходили один раз на місяць. Згодом готівку вносили на банківський рахунок політичної сили.

Таким чином на рахунок партії від довіреної особи партії Вітренко протягом листопада-грудня 2016 року було зроблено 6 платежів на 42,6 тис. грн.

Українська правда
Теми: С14націоналістиВітренкосуд
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