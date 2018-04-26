Полиция Киева приняла заявление о нападении от Витренко

Столичная полиция приняла заявление о нападении от руководительницы Прогрессивной социалистической партии Наталии Витренко.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"К правоохранителям в 14:30 поступило сообщение, что у судебного учреждения на улице Большая Васильковская группа лиц бросила пакет с белым веществом в сторону двух представителей политической партии. После совершения неправомерных действий правонарушители скрылись", - отмечают в полиции.

Отмечается, что на месте работала следственно-оперативная группа Печерского управления полиции, которая задокументировала событие. Правоохранители приняли заявление от пострадавших.

Работники полиции устанавливают все обстоятельства правонарушения и лиц, его совершивших. Решается вопрос о правовой квалификации события.

26 апреля представители националистической организации "С14" под судом облили кефиром Наталью Витренко.