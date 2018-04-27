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Бочковський планує вийти на роботу 27 квітня - адвокат

П'ятниця, 27 квітня 2018, 03:30
Сергій Бочковський
ФОТО: ZAXID.NET

Сергій Бочковський, якого суд поновив на посаді голови Держслужби з надзвичайних ситуацій, планує у п'ятницю, 27 квітня, вийти на роботу.

Про це повідомив його адвокат Ігор Федоренко, передає "Інтерфакс-Україна".

"26 квітня суд визнав протиправним розпорядження Кабміну від 25 березня 2015 року про звільнення Сергія Бочковського з посади голови ДСНС. Наш клієнт відновлений на посаді з 25 березня 2015 року. У п'ятницю о 9:00 він має намір приступити до виконання своїх обов'язків", - заявив адвокат.

Федоренко також зазначив, що історія з кримінальною справою стосовно Бочковського триває майже три роки.

Він додав, що рішення про відновлення його на посаді "підтверджує правоту Бочковського", а його невиконання тягне за собою кримінальну відповідальність.

Як повідомлялося, у четвер Окружний адмінсуд Києва визнав протизаконним і скасував звільнення Сергія Бочковського з посади голови Державної служби з надзвичайних ситуацій.

У МВС повідомили, що Бочковський перебуває у статусі звинувачуваного за трьома статтями Кримінального кодексу, серед яких - отримання хабара.

Йому інкримінують статтю 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), 364 (зловживання владою або службовим становищем) і 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу.

25 березня 2015 року на засіданні уряду у прямому ефірі затримали керівника Держслужби з надзвичайних ситуацій Сергія Бочковського та його заступника Василя Стоєцького.

Чиновникам зачитали обвинувачення, одягли на них наручники і вивели з зали.

Бочковському і Стоєцькому інкримінували організацівю корупційної схеми тендерної закупки паливно-мастильних матеріалів за завищеними цінами.

Однак влітку 2017 року стало відомо, що Бочковського судять за двома зовсім іншими епізодами: вимагання грошей в очільників територіальних підрозділів з погрозою звільнення і розтрата грошей під час закупівлі металошукачів.

Теми: ДСНСкриміналсуд
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