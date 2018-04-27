Бочковский планирует выйти на работу 27 апреля - адвокат

Сергей Бочковский, которого суд восстановил в должности председателя Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, планирует в пятницу, 27 апреля, выйти на работу.

Об этом сообщил его адвокат Игорь Федоренко, передает "Интерфакс-Украина".

"26 апреля суд признал противоправным распоряжение Кабмина от 25 марта 2015 года об увольнении Сергея Бочковского с должности главы ГСЧС. Наш клиент восстановлен в должности с 25 марта 2015 года. В пятницу в 9:00 он намерен приступить к выполнению своих обязанностей", - заявил адвокат.

Федотенко также отметил, что история с уголовным делом в отношении С.Бочковского длится почти три года

Он подчеркнул, что решение о восстановлении его в должности "подтверждает правоту Бочковского", а его невыполнение влечет за собой уголовную ответственность.

Как сообщалось, в четверг Окружной админсуд Киева признал противозаконным и отменил увольнение Сергея Бочковского с должности главы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В МВД сообщили, что Бочковский находится в статусе обвиняемого по трем статьям Уголовного кодекса, среди которых - получение взятки.

Ему инкриминируют статью 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом), 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса.

25 марта 2015 года на заседании правительства в прямом эфире задержали руководителя Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Сергея Бочковского и его заместителя Василия Стоецкого.

Чиновникам зачитали обвинение, надели на них наручники и вывели из зала.

Бочковскому и Стоецкому инкриминировали организацию коррупционной схемы тендерной закупки горюче-смазочных материалов по завышенным ценам.

Однако летом 2017 года стало известно, что Бочковского судят по двум совсем другим эпизодам: вымогательство денег у руководителей территориальных подразделений с угрозой увольнения и растрата денег при закупке металлоискателей.