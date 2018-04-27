США продовжать співпрацю з Україною в подоланні наслідків Чорнобиля

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П'ятниця, 27 квітня 2018, 04:29
США налаштовані на продовження співробітництва з українськими та міжнародними партнерами у програмах покращення умов проживання людей у регіонах, постраждалих від вибуху на Чорнобильській АЕС у 1986 році.

Про це під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні заявив тимчасово повірений у справах США при ОБСЄ Гаррі Кеміен, передає "Укрінформ".

"Ми з нетерпінням чекаємо продовження нашої роботи з урядом України і нашими міжнародними партнерами над покращенням умов життя українських громадян, які проживають в тому районі, а також всіх постраждалих мешканців України й Білорусі",- підкреслив Кеміен.

Вшановуючи 32 річницю катастрофи на ЧАЕС, представник США відзначив прогрес у завершенні будівництва нового саркофага над зруйнованим реактором.

"Ця конструкція призначена для захисту навколишнього середовища протягом наступних 100 років і створення умов для безпечного очищення Чорнобиля", - додав він.

Нагадаємо, Україна вирішла запустити свою першу сонячну електростанцію на території ЧАЕС.

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Теми: Чорнобиль Україна США
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