США продовжать співпрацю з Україною в подоланні наслідків Чорнобиля
Про це під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні заявив тимчасово повірений у справах США при ОБСЄ Гаррі Кеміен, передає "Укрінформ".
"Ми з нетерпінням чекаємо продовження нашої роботи з урядом України і нашими міжнародними партнерами над покращенням умов життя українських громадян, які проживають в тому районі, а також всіх постраждалих мешканців України й Білорусі",- підкреслив Кеміен.
Вшановуючи 32 річницю катастрофи на ЧАЕС, представник США відзначив прогрес у завершенні будівництва нового саркофага над зруйнованим реактором.
"Ця конструкція призначена для захисту навколишнього середовища протягом наступних 100 років і створення умов для безпечного очищення Чорнобиля", - додав він.
Нагадаємо, Україна вирішла запустити свою першу сонячну електростанцію на території ЧАЕС.
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