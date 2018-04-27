США продолжат сотрудничество с Украиной в преодолении последствий Чернобыля
США настроены на продолжение сотрудничества с украинскими и международными партнерами в программах улучшения условий проживания людей в регионах, пострадавших от взрыва на Чернобыльской АЭС в 1986 году.
Об этом во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене заявил временный поверенный в делах США при ОБСЕ Гарри Кемиен, передает "Укринформ".
"Мы с нетерпением ждем продолжения нашей работы с правительством Украины и нашими международными партнерами над улучшением условий жизни украинских граждан, проживающих в этом районе, а также всех пострадавших жителей Украины и Беларуси", - подчеркнул Кемиен.
Отмечая 32 годовщину катастрофы на ЧАЭС, представитель США указал на прогресс в завершении строительства нового саркофага над разрушенным реактором.
"Эта конструкция предназначена для защиты окружающей среды в течение следующих 100 лет и создания условий для безопасной очистки Чернобыля", - добавил он.
Напомним, Украина решила запустить свою первую солнечную электростанцию на территории ЧАЭС.
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