США продолжат сотрудничество с Украиной в преодолении последствий Чернобыля

США настроены на продолжение сотрудничества с украинскими и международными партнерами в программах улучшения условий проживания людей в регионах, пострадавших от взрыва на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

Об этом во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене заявил временный поверенный в делах США при ОБСЕ Гарри Кемиен, передает "Укринформ".

"Мы с нетерпением ждем продолжения нашей работы с правительством Украины и нашими международными партнерами над улучшением условий жизни украинских граждан, проживающих в этом районе, а также всех пострадавших жителей Украины и Беларуси", - подчеркнул Кемиен.

Отмечая 32 годовщину катастрофы на ЧАЭС, представитель США указал на прогресс в завершении строительства нового саркофага над разрушенным реактором.

"Эта конструкция предназначена для защиты окружающей среды в течение следующих 100 лет и создания условий для безопасной очистки Чернобыля", - добавил он.

Напомним, Украина решила запустить свою первую солнечную электростанцию на территории ЧАЭС.

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