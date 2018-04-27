Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

США продолжат сотрудничество с Украиной в преодолении последствий Чернобыля

Пятница, 27 апреля 2018, 04:29

США настроены на продолжение сотрудничества с украинскими и международными партнерами в программах улучшения условий проживания людей в регионах, пострадавших от взрыва на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

Об этом во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене заявил временный поверенный в делах США при ОБСЕ Гарри Кемиен, передает "Укринформ".

"Мы с нетерпением ждем продолжения нашей работы с правительством Украины и нашими международными партнерами над улучшением условий жизни украинских граждан, проживающих в этом районе, а также всех пострадавших жителей Украины и Беларуси", - подчеркнул Кемиен.

Отмечая 32 годовщину катастрофы на ЧАЭС, представитель США указал на прогресс в завершении строительства нового саркофага над разрушенным реактором.

"Эта конструкция предназначена для защиты окружающей среды в течение следующих 100 лет и создания условий для безопасной очистки Чернобыля", - добавил он.

Напомним, Украина решила запустить свою первую солнечную электростанцию на территории ЧАЭС.

Читайте также: Тишина и соловьи поют. Как живет в Чернобыле 86-летний дедушка-самосел

Темы: ЧернобыльУкраинаСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Чернобыль
В Чернобыльской зоне заметили новую птицу
Зеленский на годовщину аварии на ЧАЭС предостерег мир от ядерного шантажа РФ
Опасные оленьи рога: почему их запрещено собирать в Чернобыле
Последние новости
04:01
ISW зафиксировал, что российские войска продвинулись на северо-западном фланге Авдеевки
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
Все новости...
Реклама: