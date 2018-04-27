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Охорона не пускає поновленого на посаді Бочковського на робоче місце

П'ятниця, 27 квітня 2018, 09:39

Поновленого рішенням суду на посаду голови Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергія Бочковського охорона не пускає на робоче місце.

Його супроводжує адвокат Ігор Федоренко, повідомляє у п'ятницю "Укрінформ".

 

Представник апарату служби, який вийшов до них зазначив, що "на даний момент немає рішення про допуск" Бочковського до адмінбудівлі ДСНС.

На запитання, коли можна очікувати відповідного рішення, посадовець відповів, що "треба почекати" і "все залежить від керівництва".

Наразі екс-голова служби з адвокатом залишаються на місці і чекають на рішення про допуск на робоче місце.

Як повідомлялося, 26 квітня Окружний адміністративний суд Києва скасував звільнення Сергія Бочковського з посади голови ДСНС.

Водночас в МВС пояснили, що Бочковський, якого суд поновив на посаді, перебуває у статусі звинувачуваного за трьома статтями Кримінального кодексу, серед яких - отримання хабара.

25 березня 2015 року на засіданні уряду у прямому ефірі затримали керівника Держслужби з надзвичайних ситуацій Сергія Бочковського та його заступника Василя Стоєцького.

Теми: ДСНС
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