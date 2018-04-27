Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Охрана не пускает восстановленного в должности Бочковского на рабочее место

Пятница, 27 апреля 2018, 09:39

Восстановленного решением суда на должность председателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергея Бочковского охрана не пускает на рабочее место.

Его сопровождает адвокат Игорь Федоренко, сообщает в пятницу "Укринформ".

 

Представитель аппарата службы, вышел к ним отметил, что "на данный момент нет решения о допуске" Бочковского к админзданию ГСЧС.

На вопрос, когда можно ожидать соответствующего решения, чиновник ответил, что "надо подождать" и "все зависит от руководства".

Сейчас экс-глава службы с адвокатом остаются на месте и ждут решения о допуске на рабочее место.

Как сообщалось, 26 апреля Окружной административный суд Киева отменил увольнение Сергея Бочковского с должности председателя ГСЧС.

В то же время в МВД объяснили, что Бочковский, которого суд восстановил в должности, находится в статусе обвиняемого по трем статьям Уголовного кодекса, среди которых - получение взятки.

25 марта 2015 года на заседании правительства в прямом эфире задержали руководителя Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Сергея Бочковского и его заместителя Василия Стоецкого.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ГСЧС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
ГСЧС
Британия дарит Украине 17 пожарных машин
Две девочки утонули в Десне на Черниговщине - ГСЧС
На Говерле молния убила мужчину и девочку
Последние новости
04:01
ISW зафиксировал, что российские войска продвинулись на северо-западном фланге Авдеевки
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
Все новости...
Реклама: