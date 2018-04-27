Охрана не пускает восстановленного в должности Бочковского на рабочее место

Восстановленного решением суда на должность председателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергея Бочковского охрана не пускает на рабочее место.



Его сопровождает адвокат Игорь Федоренко, сообщает в пятницу "Укринформ".

Представитель аппарата службы, вышел к ним отметил, что "на данный момент нет решения о допуске" Бочковского к админзданию ГСЧС.



На вопрос, когда можно ожидать соответствующего решения, чиновник ответил, что "надо подождать" и "все зависит от руководства".



Сейчас экс-глава службы с адвокатом остаются на месте и ждут решения о допуске на рабочее место.

Как сообщалось, 26 апреля Окружной административный суд Киева отменил увольнение Сергея Бочковского с должности председателя ГСЧС.

В то же время в МВД объяснили, что Бочковский, которого суд восстановил в должности, находится в статусе обвиняемого по трем статьям Уголовного кодекса, среди которых - получение взятки.



25 марта 2015 года на заседании правительства в прямом эфире задержали руководителя Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Сергея Бочковского и его заместителя Василия Стоецкого.