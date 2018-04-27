Охрана не пускает восстановленного в должности Бочковского на рабочее место
Восстановленного решением суда на должность председателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергея Бочковского охрана не пускает на рабочее место.
Его сопровождает адвокат Игорь Федоренко, сообщает в пятницу "Укринформ".
Представитель аппарата службы, вышел к ним отметил, что "на данный момент нет решения о допуске" Бочковского к админзданию ГСЧС.
На вопрос, когда можно ожидать соответствующего решения, чиновник ответил, что "надо подождать" и "все зависит от руководства".
Сейчас экс-глава службы с адвокатом остаются на месте и ждут решения о допуске на рабочее место.
Как сообщалось, 26 апреля Окружной административный суд Киева отменил увольнение Сергея Бочковского с должности председателя ГСЧС.
В то же время в МВД объяснили, что Бочковский, которого суд восстановил в должности, находится в статусе обвиняемого по трем статьям Уголовного кодекса, среди которых - получение взятки.
25 марта 2015 года на заседании правительства в прямом эфире задержали руководителя Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Сергея Бочковского и его заместителя Василия Стоецкого.