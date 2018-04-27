Роскомнадзор пояснив, чому заблокував адреси "ВКонтакте" і "Яндекса"

Роскомнадзор заявляє, що до реєстру заборонених сайтів адреси "російських і зарубіжних соціальних мереж" потрапили випадково.

Про це повідомляє "Медуза" з посиланням на відомство.

Випадкове блокування пояснили "технологічними особливостями роботи системи", не уточнивши, в чому конкретно була помилка.

При цьому в Роскомнадзорі заявили, що "операторам зв'язку дані адреси з метою обмеження доступу не направлялися", але що це означає, не роз'яснили.

Відзначається, що насправді адреси з'явилися в офіційному вивантаженні Роскомнадзора, яке повинні автоматично завантажувати і використовувати в своїй роботі російські провайдери.

Раніше повідомлялося, що в ніч на 27 квітня в реєстрі заборонених сайтів з'явилися IP-адреси, що належать "ВКонтакте", "Яндексу", "Однокласникам", Facebook і Twitter. Через дві години ці адреси прибрали.

У соцмережах висунули версію, що Роскомнадзор міг заблокувати саме ті ІР-адреси, якими користувалася людина, що відкрила одночасно на своєму пристрої і месенджер Telegram.

Раніше користувачі з різних регіонів Росії повідомляли про проблеми з доступом до сайту відеохостингу YouTube.

Нагадаємо, що 13 квітня Таганський суд Москви ухвалив заблокувати месенджер Telegram на території Росії за відмову передати ФСБ ключі шифрування від листування користувачів.

16 квітня 2018 року російські провайдери почали блокувати месенджер Telegram на території Росії.

Пізніше стало відомо, що Telegram у РФ працює, а сайт Роскомнадзору – ні. Також у користувачів виникли труднощі з доступом до інших ресурсів.

Також Роскомнадзор погрожував заблокувати Facebook.

Тим часом Telegram продовжує залишатися доступним російським користувачам, на відміну від, наприклад, Google.