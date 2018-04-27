Роскомнадзор объяснил, почему заблокировал адреса "ВКонтакте" и "Яндекса"

Роскомнадзор заявляет, что в реестр запрещенных сайтов адреса "российских и зарубежных социальных сетей" попали случайно.

Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на ведомство.

Случайную блокировку объяснили "технологическими особенностями работы системы", не уточнив, в чем конкретно была ошибка.

При этом в Роскомнадзоре заявили, что "операторам связи данные адреса с целью ограничения доступа не направлялись", но что это означает, не разъяснили.

Отмечается, что на самом деле адреса появились в официальной выгрузке Роскомнадзора, которую должны автоматически скачивать и использовать в своей работе российские провайдеры.

Ранее сообщалось, что в ночь на 27 апреля в реестре запрещенных сайтов появились IP-адреса, имеющие отношение к "ВКонтакте", "Яндексу", "Одноклассникам", Facebook и Twitter. Через два часа эти адреса убрали.

В соцсетях выдвинули версию, что Роскомнадзор мог заблокировать именно те IP-адреса, которыми пользовалась человек, открывший одновременно и мессенджер Telegram.

Ранее пользователи из разных регионов России сообщали о проблемах с доступом к сайту видеохостинга YouTube.

Как сообщалось, 13 апреля Таганский суд Москвы постановил заблокировать мессенджер Telegram на территории России за отказ передать ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей.

16 апреля 2018 года российские провайдеры начали блокировать мессенджер Telegram на территории России.

Позже стало известно, что Telegram в РФ работает, а сайт Роскомнадзора – нет. Также у пользователей возникли трудности с доступом к другим ресурсам.

Также Роскомнадзор грозился заблокировать Facebook.

Тем временем Telegram продолжает оставаться доступным российским пользователям, в отличии, например, от Google.