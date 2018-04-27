Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Роскомнадзор объяснил, почему заблокировал адреса "ВКонтакте" и "Яндекса"

Пятница, 27 апреля 2018, 09:54

Роскомнадзор заявляет, что в реестр запрещенных сайтов адреса "российских и зарубежных социальных сетей" попали случайно.  

Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на ведомство.

Случайную блокировку объяснили "технологическими особенностями работы системы", не уточнив, в чем конкретно была ошибка.

При этом в Роскомнадзоре заявили, что "операторам связи данные адреса с целью ограничения доступа не направлялись", но что это означает, не разъяснили.

Отмечается, что на самом деле адреса появились в официальной выгрузке Роскомнадзора, которую должны автоматически скачивать и использовать в своей работе российские провайдеры.

Ранее сообщалось, что в ночь на 27 апреля в реестре запрещенных сайтов появились IP-адреса, имеющие отношение к "ВКонтакте", "Яндексу", "Одноклассникам", Facebook и Twitter. Через два часа эти адреса убрали.  

В соцсетях выдвинули версию, что Роскомнадзор мог заблокировать именно те IP-адреса, которыми пользовалась человек, открывший одновременно и мессенджер Telegram.

Ранее пользователи из разных регионов России сообщали о проблемах с доступом к сайту видеохостинга YouTube.

Как сообщалось, 13 апреля Таганский суд Москвы постановил заблокировать мессенджер Telegram на территории России за отказ передать ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей.

16 апреля 2018 года российские провайдеры начали блокировать мессенджер Telegram на территории России.

Позже стало известно, что Telegram в РФ работает, а сайт Роскомнадзора – нет. Также у пользователей возникли трудности с доступом к другим ресурсам.

Также Роскомнадзор грозился заблокировать Facebook.

Тем временем Telegram продолжает оставаться доступным российским пользователям, в отличии, например, от Google.

Темы: Росcиясоцсети
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Росcия
Международная федерация гимнастики допустила россиян и белорусов к соревнованиям: есть условие
Украина освободила больше территории за месяц, чем РФ захватила за год − глава МИ6
60 тысяч тонн агропродукции, которую разбомбила РФ, должны были доставить в Китай - Зеленский
Последние новости
04:01
ISW зафиксировал, что российские войска продвинулись на северо-западном фланге Авдеевки
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
Все новости...
Реклама: