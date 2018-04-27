КС визнав неконституційним закон про всеукраїнський референдум

Конституційний Суд визнав неконституційним закон про всеукраїнський референдум.

Про це "Українській правді" повідомило джерело у КС.

"Рішення ухвалили 26 квітня. Закон "Про всеукраїнський референдум" визнали неконституційним як через порушення процедури його розгляду та ухвалення, так і з огляду на його зміст", - сказав співрозмовник видання.

Зокрема, КС дійшов висновку, що цей закон повністю суперечить Конституції.

"Ухваливши закон, Верховна Рада вийшла за межі своїх конституційних повноважень, що не узгоджується з принципом верховенства права, зокрема, з положенням про те, що найвищу юридичну силу має Конституція, а закони та інші нормативно-правові акти приймаються на її основі і повинні відповідати їй", - пояснив співрозмовник.

Він додав, що таким чином КС закріпив демократичну систему проведення всеукраїнського референдуму і "не дав можливості державі узурпувати владу під прикриттям "народного волевиявлення" в обхід Конституції".

Як відомо, Верховна рада ухвалила закон №6278 про проведення всеукраїнського референдуму 6 листопада 2012 року.

20 листопада 2012 року опозиція намагалася відмінити голосування за цей закон, але за таке питання проголосували лише 17 депутатів.

Громадські організації закликали Раду скасувати закон про всеукраїнський референдум.

Більше про закон про всеукраїнський референдум читайте в публікації на "Українській правді".