КС признал неконституционным закон о всеукраинском референдуме

Конституционный Суд признал неконституционным закон о всеукраинском референдуме.

Об этом "Украинской правде" сообщил источник в КС.

"Решение принято 26 апреля. Закон "О всеукраинском референдуме" признали неконституционным как из-за нарушения процедуры его рассмотрения и принятия, так и с точки зрения его содержания", - сказал собеседник издания.

В частности, КС пришел к выводу, что этот закон полностью противоречит Конституции.

"Приняв закон, Верховная Рада вышла за пределы своих конституционных полномочий, что не согласуется с принципом верховенства права, в частности, положением о том, что высшую юридическую силу имеет Конституция, а законы и другие нормативно-правовые акты принимаются на ее основании и должны отвечать ей", - пояснил собеседник.

Он добавил, что, таким образом, КС закрепил демократическую систему проведения всеукраинского референдума и "не дал возможности государству узурпировать власть под прикрытием "народного волеизъявления" в обход Конституции".

Верховная Рада приняла закон № 6278 о проведении всеукраинского референдума 6 ноября 2012 года.

20 ноября 2012 года оппозиция пыталась отменить голосование за этот закон, но за такой вопрос проголосовали лишь 17 депутатов.

Общественные организации призывали Раду отменить закон о всеукраинском референдуме.

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