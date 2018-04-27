Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Києві заблокували трансляцію десятків російських телеканалів

П'ятниця, 27 квітня 2018, 10:35
У Києві заблокували трансляцію десятків російських телеканалів

Служба безпеки України спільно з поліцією та прокуратурою блокували в столиці ретрансляцію російських пропагандистських телевізійних каналів.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

За його даними, на території одного з торговельних центрів Святошинського району Києва під виглядом надання послуг офіційних ТБ-провайдерів діяв підпільний телекомцентр.

"Використовуючи нелегальне програмне забезпечення, зловмисники забезпечували "клієнтам" можливість перегляду заборонених Нацрадою з питань телебачення та радіомовлення російських пропагандистських каналів", - йдеться в повідомленні.

 

У спецслужбі розповіли, що під час обшуків у підпільному центрі та місцях проживання організаторів правоохоронці вилучили із незаконного обігу обладнання для декодування супутникового зв’язку, картки доступу до мереж супутникового телебачення та сервери загальною вартістю майже 500 тисяч гривень.

За інформацією СБУ, зловмисники незаконно надавали послуги тисячам абонентів, транслюючи майже кілька десятків заборонених каналів.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 361 ККУ (незаконне втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж, якщо вони заподіяли істотну шкоду або вчинені повторно чи за попередньою змовою групою осіб).

 

Українська правда
Теми: телебаченняКиївРосіяпропагандаСБУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ

Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство

Усі новини...
телебачення
Бужанському не загрожує штраф за відмову говорити українською в ефірі – мовний омбудсмен
МЗС про репортаж французького каналу з позицій армії РФ: Пробито чергове дно
У Криму в ефірі кількох каналів показали ролик про контрнаступ України
Останні новини
20:12
Австрія блокує 12-й пакет антиросійських санкцій ЄС через Raiffeisen – ЗМІ
20:05
Герега має посвідку на довгострокове проживання в Іспанії – "Схеми"
20:04
фотоТорішні та дешеві: які ялинки встановили в містах України у 2023 році
20:00
Сервіс OnlyFans за 2023 року сплатив понад 944 тисячі доларів податків у бюджет України
19:56
Зустріч із Зеленським не змінила думку спікера Палати представників
19:53
Атака на "Київстар" не вплинула на роботу Helsi
19:51
відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується
19:49
відеоУ Києві врятували лисицю, яка залізла на 8-й поверх недобудови
19:30
Huawei у 2024 році почне будувати у Франції свій перший європейський завод – ЗМІ
19:23
На фронті відбулось 73 зіткнення, окупанти намагались наступати на 6 напрямках – Генштаб
Усі новини...
Реклама: