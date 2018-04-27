У Києві заблокували трансляцію десятків російських телеканалів

Служба безпеки України спільно з поліцією та прокуратурою блокували в столиці ретрансляцію російських пропагандистських телевізійних каналів.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

За його даними, на території одного з торговельних центрів Святошинського району Києва під виглядом надання послуг офіційних ТБ-провайдерів діяв підпільний телекомцентр.

"Використовуючи нелегальне програмне забезпечення, зловмисники забезпечували "клієнтам" можливість перегляду заборонених Нацрадою з питань телебачення та радіомовлення російських пропагандистських каналів", - йдеться в повідомленні.

У спецслужбі розповіли, що під час обшуків у підпільному центрі та місцях проживання організаторів правоохоронці вилучили із незаконного обігу обладнання для декодування супутникового зв’язку, картки доступу до мереж супутникового телебачення та сервери загальною вартістю майже 500 тисяч гривень.

За інформацією СБУ, зловмисники незаконно надавали послуги тисячам абонентів, транслюючи майже кілька десятків заборонених каналів.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 361 ККУ (незаконне втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж, якщо вони заподіяли істотну шкоду або вчинені повторно чи за попередньою змовою групою осіб).