В Киеве заблокировали трансляцию десятков российских телеканалов

Служба безопасности Украины совместно с полицией и прокуратурой блокировали в столице ретрансляцию российских пропагандистских телевизионных каналов.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По его данным, на территории одного из торговых центров Святошинского района Киева под видом оказания услуг официальных ТВ-провайдеров действовал подпольный телекомцентр.

"Используя нелегальное программное обеспечение, злоумышленники обеспечивали "клиентам" возможность просмотра запрещенных Нацсоветом по вопросам телевидения и радиовещания российских пропагандистских каналов", - говорится в сообщении.

В спецслужбе рассказали, что во время обысков в подпольном центре и местах проживания организаторов правоохранители изъяли из незаконного оборота оборудование для декодирования спутниковой связи, карты доступа к сетям спутникового телевидения и серверы общей стоимостью почти 500 тысяч гривень.

По информации СБУ, злоумышленники незаконно предоставляли услуги тысячам абонентов, транслируя почти несколько десятков запрещенных каналов.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 361 УК (незаконное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), систем и компьютерных сетей, если они причинили существенный вред или совершены повторно или по предварительному сговору группой лиц).