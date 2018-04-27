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Єфремову продовжили арешт

П'ятниця, 27 квітня 2018, 10:50

Екс-депутату "Партії регіонів" Олександру Єфремову, підозрюваному в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, продовжили арешт до 24 червня.

Про це у Facebook повідомила речник генпрокурора Лариса Сарган.

"У ході вчорашнього судового засідання Старобільського райсуду Луганської області Олександру Єфремову продовжено запобіжний захід – тримання під вартою, до 24.06.2018", - написала вона.

Сарган додала, що наступне засідання відбудеться о 10:00 14 травня. На цей день заплановано одночасний допит свідків сторони обвинувачення.

Єфремова затримали за підозрою в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України 30 липня 2016 року в аеропорту Києва. 1 серпня Єфремова взяли під варту.

Крім посягання на територіальну цілісність і недоторканність країни Єфремова підозрюють у  у прямій підтримці злочинної організації "ЛНР", а також незаконному заволодіння майном "Луганськвугілля".

Єфремов перебуває під вартою.

Українська правда

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Теми: ЄфремовЛуганська областьсепаратизмсуд
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