Ефремову продлили арест

Экс-депутату "Партии регионов" Александру Ефремову, подозреваемому в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, продлили арест до 24 июня.

Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"В ходе вчерашнего судебного заседания Старобельского райсуда Луганской области Александру Ефремову продлена мера пресечения – содержание под стражей до 24.06.2018", - написала она.

Сарган добавила, что следующее заседание состоится в 10:00 14 мая. На этот день запланирован одновременный допрос свидетелей стороны обвинения.

Ефремова задержали по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины 30 июля 2016 года в аэропорту Киева. 1 августа Ефремова взяли под стражу.

Кроме посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность страны Ефремова подозревают в прямой поддержке преступной организации "ЛНР", а также незаконном завладении имуществом "Луганскуголь".



Ефремов находится под стражей.