Правоохоронці спіймали бойовика, що є учасником трагічних подій в Одесі

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П'ятниця, 27 квітня 2018, 11:17

Служба безпеки України затримала колишнього бойовика ОРЛО, який брав активну участь у трагічних подіях 2 травня 2014 року в Одесі.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

За його інформацією, уродженець Одещини у 2015 році приєднався до незаконних збройних формувань на сході України, де чергував зі зброєю на позиціях бойовиків та брав активну участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції.

"Через кілька місяців бойовик, розчарувавшись в ідеях "руського миру", покинув лави терористів та повернувся до Одеської області", - йдеться в повідомленні.

 

В СБУ розповідають, що затримали зловмисника в його помешканні в одному з населених пунктів Білгород-Дністровського району Одеської області. Під час обшуку у нього вдома правоохоронці вилучили матеріали, що підтверджують його протиправну діяльність.

За даними спецслужби, зловмисник також брав активну участь у трагічних подіях другого травня 2014 року в Одесі.

Наразі йому повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3 ККУ (створення терористичної групи чи терористичної організації).

 

Як повідомлялося, 2 травня 2014 року в Одесі відбулися масові заворушення між учасниками мітингу "За єдність України", в якому взяли участь активісти Євромайдану, "Правого сектора", "Самооборони", харківські та одеські футбольні фанати з одного боку і проросійськими активістами з іншого.

Загалом унаслідок зіткнень 2 травня на території Одеси загинули 48 осіб та понад 200 осіб отримали травми різного ступеню тяжкості. Більшість загинули під час пожежі в Будинку профспілок.

Українська правда
Теми: ОРДЛО Одеса СБУ
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