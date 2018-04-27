СБУ поймала боевика - участника трагических событий в Одессе

Служба безопасности Украины задержала бывшего боевика ОРЛО, который принимал активное участие в трагических событиях 2 мая 2014 года в Одессе.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По его информации, уроженец Одесской области в 2015 году присоединился к незаконным вооруженным формированиям на востоке Украины, где дежурил с оружием на позициях боевиков и принимал активное участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции.

"Через несколько месяцев боевик, разочаровавшись в идеях "русского мира", покинул ряды террористов и вернулся в Одесскую область", - говорится в сообщении.

В СБУ рассказывают, что задержали злоумышленника в его доме в одном из населенных пунктов Белгород-Днестровского района Одесской области. Во время обыска правоохранители изъяли материалы, подтверждающие его противоправную деятельность.

По данным спецслужбы, злоумышленник также принимал активное участие в трагических событиях второго мая 2014 года в Одессе.

Сейчас ему сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 УК (создание террористической группы или террористической организации).

Как сообщалось, 2 мая 2014 года в Одессе произошли массовые беспорядки между участниками митинга "За единство Украины", в котором участвовали активисты Евромайдана, "Правого сектора", "Самообороны", харьковские и одесские футбольные фанаты с одной стороны и пророссийскими активистами с другой.

Всего в результате столкновений 2 мая на территории Одессы погибли 48 человек и более 200 получили травмы различной степени тяжести. Большинство погибли во время пожара в Доме профсоюзов.