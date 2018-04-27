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Для СБУшника-хабарника проситимуть арешт або 8 мільйонів застави

П'ятниця, 27 квітня 2018, 11:39

Спеціалізована антикорупційна прокуратура проситиме суд обрати міру запобіжного заходу у вигляді арешту або 8 мільйонів гривень застави для співробітника СБУ, якого затримали на хабарі у 47,5 тисячі доларів.

Цю інформацію "Українській правді" підтвердив голова САП Назар Холодницький.

За даними джерела видання у НАБУ, наразі вже обирають запобіжний захід для посередника, який передавав кошти.

"Обрання запобіжного заходу затриманому співробітнику СБУ заплановане на 14:00 у Солом'янському суді", - сказав співрозмовник.

Раніше директор НАБУ повідомив, що 24 квітня співробітники бюро затримали працівника СБУ на хабарі у понад 47 тисяч доларів. 

Він додав, що ця справа є продовженням "операції, яка була зірвана працівниками СБУ у грудні 2017 року".  

Пізніше співробітнику СБУ і посереднику повідомили про підозри.

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Ірина Балачук, УП
Теми: СБУАнтикорупційна прокуратурахабарсуд
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