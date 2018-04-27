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Яценюк застерігає президента від шляху Путіна та Кім Чен Ина

П'ятниця, 27 квітня 2018, 13:32

Лідер "Народного фронту" Арсеній Яценюк пропонує забрати у президента левову частку повноважень і залишити йому лише національну безпеку та зовнішню політику.

Про це екс-прем'єр розповів в інтерв'ю "Фокусу", передає прес-служба НФ.

На думку Яценюка, Україні треба змінити Конституцію, віддавши частину нинішніх повноважень президента Кабміну та Верховній Раді.

"Виступаю за те, щоб в країні був президент України як глава держави, гарант української Конституції, обраний на прямих національних виборах. Але цей президент повинен мати чітку сферу відповідальності... Щоб він усвідомлював: парламент - це не підрозділ Адміністрації президента, а Кабінет міністрів - не її господарське управління", - заявив Яценюк.

"Не може від однієї людини залежати доля цілої держави. Я не знаю жодної демократії, де так є. Знаю Російську Федерацію, де від одного Путіна і від його найближчого оточення залежить доля багатомільйонної країни. Знаю ще Кім Чен Ина в Північній Кореї і т. д. Ми куди йдемо?", - додав він.

Яценюк пропонує залишити за президентом повноваження лише у силовому блоці та зовнішній політиці.

"Президент повинен мати чітку сферу відповідальності. В першу чергу це відповідь на сьогоднішній виклик Україні - національна безпека, оборона і відновлення територіальної цілісності держави. Тобто армія, зовнішня політика і сили безпеки. Все", - заявив Яценюк.

Він додав, що "глава держави не повинен займатися держкомпаніями, енергетикою, антимонопольним законодавством тощо. Тому що тоді виникає питання: а навіщо уряд?".

Водночас Яценюк вважає, що у президента має залишитись роль "арбітра" між гілками влади:

"Главі держави необхідні повноваження щодо внесення резолюції про недовіру Кабінету міністрів на конституційних підставах. Також - повноваження щодо розпуску парламенту, але теж виключно на конституційних підставах, а не з політичною мотивацією. До того ж у президента має бути право вето на ті закони, які не відповідають Конституції та законодавчим актам".

Як відомо, між президентом та лідерами "Народного фронту" Яценюком та Арсеном Аваковим уже більше року триває непублічна дискусія щодо змін до Конституції.

"Фронтовики" домагаються перерозподілу повноважень президента на користь парламенту та уряду. Вперше публічно вони заявляли на своєму з'їзді восени минулого року.

Нещодавно на сторону "фронтовиків" став і прем'єр Володимир Гройсман, який так само закликав "зняти дуалізм влади", змінивши Конституцію.

Петро Порошенко до останнього часу категорично відмовлявся від послаблення ролі президента.

Українська правда
Теми: Народний фронтКонституціяПорошенко
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