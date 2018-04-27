Лидер "Народного фронта" зкс-премьер Арсений Яценюк предлагает забрать у президента львиную долю полномочий и оставить ему только сферу национальной безопасности и внешней политики.



Об этом экс-премьер рассказал в интервью "Фокусу", сообщает пресс-служба НФ.



По мнению Яценюка, Украине нужно изменить Конституцию, отдав часть нынешних полномочий президента Кабмина и Верховной Раде.



"Выступаю за то, чтобы в стране был президент Украины как глава государства, гарант украинской Конституции, избранный на прямых национальных выборах. Но этот президент должен иметь четкую сферу ответственности... Чтобы он понимал: парламент – это не подразделение Администрации президента, а Кабинет министров – не ее хозяйственное управление", – заявил Яценюк.



"Не может от одного человека зависеть судьба целого государства. Я не знаю ни одной демократии, где так. Знаю Российскую Федерацию, где от одного Путина и от его ближайшего окружения зависит судьба многомиллионной страны. Знаю еще Ким Чен Ына в Северной Корее и т. д. Мы куда идем? ", - добавил он.



Яценюк предлагает оставить за президентом полномочия только в силовом блоке и внешней политике.



"Президент должен иметь четкую сферу ответственности. В первую очередь это ответ на сегодняшний вызов Украине – национальная безопасность, оборона и восстановление территориальной целостности государства. То есть армия, внешняя политика и силы безопасности. Все", – заявил Яценюк.



Он добавил, что "глава государства не должен заниматься госкомпаниями, энергетикой, антимонопольным законодательством и тому подобное. Потому что тогда возникает вопрос: а зачем правительство?".



В то же время Яценюк считает, что у президента должна остаться роль "арбитра" между ветвями власти:



"Главе государства необходимы полномочия по внесению резолюции о недоверии Кабинету министров на конституционных основаниях. Также – полномочия по роспуску парламента, но тоже исключительно на конституционных основаниях, а не с политической мотивацией. К тому же у президента должно быть право вето на те законы, которые не соответствуют Конституции и законодательным актам".



Как известно, между президентом и лидерами "Народного фронта" Яценюком и Арсеном Аваковым уже больше года продолжается непубличная дискуссия относительно изменений в Конституцию.



"Фронтовики" добиваются перераспределения полномочий президента в пользу парламента и правительства. Впервые публично они заявляли на своем съезде осенью прошлого года.



Недавно на сторону "фронтовиков" стал и премьер Владимир Гройсман, который так же призвал "снять дуализм власти", изменив Конституцию.



Петр Порошенко до последнего времени категорически отказывался от ослабления роли президента.