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На шахті у Кривому Розі сталася аварія: загинув гірник

П'ятниця, 27 квітня 2018, 14:45

На шахті "Гвардійська" у Кривому Розі сталася аварія, внаслідок події один гірник постраждав, ще один шахтар загинув.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

"У гірничих виробках гірничорятувальники виявили двох постраждалих в районі бурового орта 193 осі. Один постраждалий знаходився у свідомості, другий – в непритомному стані", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники повідомили, що постраждалого гірника передали працівникам швидкої медичної допомоги.

"Другому постраждалому медичні працівники надавали першу долікарняну допомогу та проводили реанімаційні заходи, але, на жаль, згодом констатували біологічну смерть", - додали в ДСНС.

Надзвичайники повідомили, що аварія сталася 26 квітня, близько 01.00 27 квітня її вдалося ліквідувати.

2 березня на Львівщині на шахті "Степова" стався вибух з подальшим обваленням породи. Внаслідок вибуху загинули 8 гірників, понад 20 зазнали травм. 

За попередніми даними, причиною вибуху став спалах повітряно-метанової суміші.  За фактом відкрито кримінальне провадження.

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Українська правда
Теми: шахтиаваріяКривий Ріг
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