Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На шахте в Кривом Роге произошла авария: погиб горняк

Пятница, 27 апреля 2018, 14:45

На шахте "Гвардейская" в Кривом Роге произошла авария, в результате происшествия один горняк пострадал, еще один шахтер погиб.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"В горных выработках горноспасатели обнаружили двух пострадавших в районе бурового орта 193 оси. Один пострадавший находился в сознании, второй - в бессознательном состоянии", - говорится в сообщении.

Спасатели сообщили, что первого пострадавшего горняка передали работникам скорой медицинской помощи.

"Второму пострадавшему медицинские работники оказывали первую доврачебную помощь и проводили реанимационные мероприятия, но, к сожалению, впоследствии констатировали биологическую смерть", - добавили в ГСЧС.

Чрезвычайники сообщили, что авария произошла 26 апреля, около 01.00 27 апреля ее удалось ликвидировать.

2 марта на Львовщине на шахте "Степная" произошел взрыв с последующим обрушением породы. В результате взрыва погибли 8 горняков, более 20 получили травмы.

По предварительным данным, причиной взрыва стало возгорание воздушно-метановой смеси. По факту возбуждено уголовное производство.

Читайте также: "Черные дыры" страны: зачем дотировать госшахты

Украинская правда
Темы: шахтыаварияКривой Рог
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
шахты
В шахте Павлограда произошел взрыв, трое в больнице
На шахте в Словакии произошло возгорание метана, среди пострадавших есть украинец
Угледар до и после. Неизвестная история города, о котором Украина и мир узнали благодаря войне. Аудиоверсия
Последние новости
04:01
ISW зафиксировал, что российские войска продвинулись на северо-западном фланге Авдеевки
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
Все новости...
Реклама: