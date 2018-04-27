На шахте в Кривом Роге произошла авария: погиб горняк

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Пятница, 27 апреля 2018, 14:45

На шахте "Гвардейская" в Кривом Роге произошла авария, в результате происшествия один горняк пострадал, еще один шахтер погиб.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"В горных выработках горноспасатели обнаружили двух пострадавших в районе бурового орта 193 оси. Один пострадавший находился в сознании, второй - в бессознательном состоянии", - говорится в сообщении.

Спасатели сообщили, что первого пострадавшего горняка передали работникам скорой медицинской помощи.

"Второму пострадавшему медицинские работники оказывали первую доврачебную помощь и проводили реанимационные мероприятия, но, к сожалению, впоследствии констатировали биологическую смерть", - добавили в ГСЧС.

Чрезвычайники сообщили, что авария произошла 26 апреля, около 01.00 27 апреля ее удалось ликвидировать.

2 марта на Львовщине на шахте "Степная" произошел взрыв с последующим обрушением породы. В результате взрыва погибли 8 горняков, более 20 получили травмы.

По предварительным данным, причиной взрыва стало возгорание воздушно-метановой смеси. По факту возбуждено уголовное производство.

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Украинская правда
Темы: шахты авария Кривой Рог
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