В России говорят о возможности нового "крупного обмена" с Донбассом

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Пятница, 27 апреля 2018, 14:59

Трехсторонняя контактная группа по Донбассу на встрече 4 мая в Минске определит параметры очередного крупного обмена пленными.

Об этом сообщил в пятницу Interfax.ru источник в группе по организации переговоров.

"Формула и дата обмена будут определены на встрече контактной группы в Минске 4 мая. Пока конкретики нет. Стороны готовят свои предложения", – сказал собеседник агентства.

"Речи об обмене в формате всех на всех нет", – добавил он.

По словам источника, "обмен будет вновь проходить по спискам".

"Контактной группе предстоит определить точное количество людей с каждой стороны, а профильной подгруппе – представить списки", – сказал собеседник "Интерфакса".

В то же время, сопредседатель России в контактной группе Борис Грызлов заявил: "Я думаю, что в ближайшее время будет очередная возможность крупного обмена".

"Мы готовим (на 4 мая – ред.) возможность обмена по формату "всех на всех", но понятно, что это будет пошаговый обмен. Всех на всех" сложно – выверяются списки", – сказал он, цитирует "РИА Новости" .

Грызлов считает, что главное – выдержать пропорцию:

"Я считаю, что примерно количество задержанных в пропорции один к пяти, то есть на территории вооруженных сил Украины, так назовем, в пять раз больше, чем на территории республик" 

По такой логике, на пятерых задержанных с украинской стороны должен произойти обмен на одного жителя Донбасса.

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе контактной группы Ирина Геращенко отказалась комментировать "Украинской правде" слова Грызлова.

Темы: пленные заложники Донбасс Росcия Минские соглашения
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