У Подільському суді Києва затримали суддю на хабарі

1580 переглядів
П'ятниця, 27 квітня 2018, 18:05

Служба безпеки спільно з САП та НАБУ, заявляє, що викрила на хабарі двох посадовців Подільського районного суду Києва.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"Оперативники спецслужби задокументували, що один із суддів спільно з чиновником апарату вимагали десять тисяч доларів США від підприємця за позитивне рішення у судовій справі щодо упущеної матеріальної вигоди", - йдеться в повідомленні.

27 квітня правоохоронці затримали обох працівників суду на робочих місцях після отримання хабара.

 

"Наразі тривають обшуки за місцями роботи та проживання посадовців", - додали у СБУ.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 "Одержання хабара" ККУ.

Крім того, перевіряється інформація про причетність ще одного судді Подільського суду.

Раніше, стало відомо про обшуки в Подільському суді Києва.

Українська правда
Теми: суд хабар
powered by lun.ua
По темі
Бубенчику знову не змогли обрати запобіжний захід 27 квітня 2018, 17:33
Аваков про Бочковського: Він не буде очільником ДСНС. Це казус суду 27 квітня 2018, 17:07
У Подільському суді Києва проходять обшуки 27 квітня 2018, 15:44
Усі новини
Головні новини
Конгрес США не знайшов свідчень змови між штабом Трампа і Росією
Бубенчику знову не змогли обрати запобіжний захід
Аваков про Бочковського: Він не буде очільником ДСНС. Це казус суду
З'явилися подробиці арешту в Німеччині екс-нардепа від БЮТ
Усі новини