У Подільському суді Києва затримали суддю на хабарі
Служба безпеки спільно з САП та НАБУ, заявляє, що викрила на хабарі двох посадовців Подільського районного суду Києва.
Про це повідомляє прес-служба СБУ.
"Оперативники спецслужби задокументували, що один із суддів спільно з чиновником апарату вимагали десять тисяч доларів США від підприємця за позитивне рішення у судовій справі щодо упущеної матеріальної вигоди", - йдеться в повідомленні.
27 квітня правоохоронці затримали обох працівників суду на робочих місцях після отримання хабара.
"Наразі тривають обшуки за місцями роботи та проживання посадовців", - додали у СБУ.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 "Одержання хабара" ККУ.
Крім того, перевіряється інформація про причетність ще одного судді Подільського суду.
Раніше, стало відомо про обшуки в Подільському суді Києва.