В Подольском суде Киева задержали судью на взятке

Служба безопасности совместно с САП и НАБУ, заявляет, что разоблачила на взятке двух должностных лиц Подольского районного суда Киева.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Оперативники спецслужбы задокументировали, что один из судей совместно с чиновником аппарата требовали десять тысяч долларов США от предпринимателя за положительное решение в судебном деле об упущенной материальной выгоде", - говорится в сообщении.

27 апреля правоохранители задержали двух работников суда на рабочих местах после получения взятки.

"Сейчас продолжаются обыски по месту работы и жительства должностных лиц", - добавили в СБУ.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 "Получение взятки" УК.

Кроме того, проверяется информация о причастности еще одного судьи Подольского суда.

Ранее стало известно об обысках в Подольском суде Киева.