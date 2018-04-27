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Бойовики 26 разів обстріляли позиції АТО з гранатометів і кулеметів

П'ятниця, 27 квітня 2018, 18:52

Від початку доби бойовики 26 разів обстріляли українські опорні пункти, ніхто з військовослужбовців не постраждав.

Про це повідомляє прес-центр Штабу АТО станом на 18.00 27 квітня 2018 року.

"Зокрема на Донецькому напрямку із заборонених Мінськими угодами 120 та 82 мм мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї окупанти обстріляли захисників Водяного", - йдеться у повідомленні.

Із мінометів калібру 120 мм бойовики вели вогонь по українських опорних пунктах поблизу Лебединського.

Крім цього, з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї бойовики вели вогонь по позиціях поблизу Шахти "Бутівка" і Мар’їнки, з озброєння БМП та протитанкового ракетного комплексу – під Талаківкою, з гранатометів – неподалік Кам’янки.

З великокаліберних кулеметів  вони обстріляли військових в районі Опитного, Верхньоторецького, Широкиного і Пищевика, а стрілецьку зброю застосували по оборонцях Авдіївки, Красногорівки та Широкиного.

"На Луганському напрямку із 120 мм міномету, озброєння БМП та гранатометів агресор обстріляв наші опорні пункти поблизу Світлодарська", - зазначають у штабі АТО.

У прес-центрі запевняють, що ситуація по всій лінії розмежування сторін контрольована підрозділами Збройних Сил України.

Українська правда

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Теми: АТОДонбасвійнаОРДЛО
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