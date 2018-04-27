Боевики 26 раз обстреляли позиции АТО из гранатометов и пулеметов

С начала суток боевики 26 раз обстреляли украинские опорные пункты, никто из военнослужащих не пострадал.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО по состоянию на 18.00 27 апреля 2018 года.

"В частности, на Донецком направлении из запрещенных Минскими соглашениями 120 и 82 мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты обстреляли защитников Водяного", - говорится в сообщении.

Из минометов калибра 120 мм боевики вели огонь по украинским опорным пунктам вблизи Лебединского.

Кроме этого, из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики вели огонь по позициям вблизи шахты "Бутовка" и Марьинки, из вооружения БМП и противотанкового ракетного комплекса - под Талаковкой, из гранатометов - неподалеку Каменки.

Из крупнокалиберных пулеметов они обстреляли военных в районе Опытного, Верхнеторецкого, Широкиного и Пищевика, а стрелковое оружие применили по защитникам Авдеевки, Красногоровки и Широкиного.

"На Луганском направлении из 120 мм миномета, вооружения БМП и гранатометов агрессор обстрелял наши опорные пункты вблизи Светлодарска", - отмечают в штабе АТО.

В пресс-центре уверяют, что ситуация по всей линии разграничения сторон контролируемая подразделениями Вооруженных Сил Украины.