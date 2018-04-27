Боевики 26 раз обстреляли позиции АТО из гранатометов и пулеметов

97 просмотров
Пятница, 27 апреля 2018, 18:52

С начала суток боевики 26 раз обстреляли украинские опорные пункты, никто из военнослужащих не пострадал.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО по состоянию на 18.00 27 апреля 2018 года.

"В частности, на Донецком направлении из запрещенных Минскими соглашениями 120 и 82 мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты обстреляли защитников Водяного", - говорится в сообщении.

Из минометов калибра 120 мм боевики вели огонь по украинским опорным пунктам вблизи Лебединского.

Кроме этого, из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики вели огонь по позициям вблизи шахты "Бутовка" и Марьинки, из вооружения БМП и противотанкового ракетного комплекса - под Талаковкой, из гранатометов - неподалеку Каменки.

Из крупнокалиберных пулеметов они обстреляли военных в районе Опытного, Верхнеторецкого, Широкиного и Пищевика, а стрелковое оружие применили по защитникам Авдеевки, Красногоровки и Широкиного.

"На Луганском направлении из 120 мм миномета, вооружения БМП и гранатометов агрессор обстрелял наши опорные пункты вблизи Светлодарска", - отмечают в штабе АТО.

В пресс-центре уверяют, что ситуация по всей линии разграничения сторон контролируемая подразделениями Вооруженных Сил Украины.

Украинская правда
Темы: АТО Донбасс война ОРДЛО
powered by lun.ua
По теме
В зоне АТО нашли 14 тайников с оружием боевиков 27 апреля 2018, 17:23
В штабе АТО уточнили состояние 5 раненых бойцов 27 апреля 2018, 12:42
Госдеп США вновь призвал РФ выполнять Минские соглашения 27 апреля 2018, 00:37
Все новости
Главные новости
Конгресс США не нашел свидетельств сговора между штабом Трампа и Россией
Бубенчику снова не смогли избрать меру пресечения
Аваков о Бочковском: Он не будет главой ГСЧС. Это казус суда
Появились подробности ареста в Германии экс-нардепа от БЮТ
Все новости