У НАТО обговорили прагнення України до членства в Альянсi

Глави МЗС країн НАТО обговорили прагнення України до набуття членства в Альянсі.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг після зустрічі міністрів закордонних справ країн Альянсу у Брюсселі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

За його словами, на зустрічі обговорювалася політика відкритих дверей, якої дотримується Альянс, а також прогрес Македонії, Боснії та Грузії на шляху до членства.

"Україна також висловила бажання стати членом НАТО. Міністри обговорили це питання" - заявив Столтенберг.

При цьому він наголосив, що політика відкритих дверей є історичним досягненням НАТО, що робить значний внесок у мир і стабільність у світі.

"Лише від конкретної країни залежить, чи хоче вона приєднуватись до Альянсу. Лише країна може подати заявку, а 29 країн вирішити, як відповісти на неї. Ніхто не може впливати на це рішення" - наголосив генсек.