В НАТО обсудили стремление Украины к членству в Альянсе

Главы МИД стран НАТО обсудили стремление Украины к обретению членства в Альянсе.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг после встречи министров иностранных дел стран Альянса в Брюсселе, сообщает корреспондент "Европейской правды".

По его словам, на встрече обсуждалась политика открытых дверей, которой придерживается Альянс, а также прогресс Македонии, Боснии и Грузии на пути к членству.

"Украина также выразила желание стать членом НАТО. Министры обсудили это вопрос", - заявил Столтенберг.

При этом он подчеркнул, что политика открытых дверей является историческим достижением НАТО, что делает значительный вклад в мир и стабильность в мире.

"Только от конкретной страны зависит, хочет ли она присоединиться к Альянсу. Только страна может подать заявку, а 29 стран решить, как ответить на нее. Никто не может влиять на это решение", - подчеркнул генсек.