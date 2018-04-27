В НАТО обсудили стремление Украины к членству в Альянсе

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Пятница, 27 апреля 2018, 19:46

Главы МИД стран НАТО обсудили стремление Украины к обретению членства в Альянсе.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг после встречи министров иностранных дел стран Альянса в Брюсселе, сообщает корреспондент "Европейской правды".

По его словам, на встрече обсуждалась политика открытых дверей, которой придерживается Альянс, а также прогресс Македонии, Боснии и Грузии на пути к членству.

"Украина также выразила желание стать членом НАТО. Министры обсудили это вопрос", - заявил Столтенберг.

При этом он подчеркнул, что политика открытых дверей является историческим достижением НАТО, что делает значительный вклад в мир и стабильность в мире.

"Только от конкретной страны зависит, хочет ли она присоединиться к Альянсу. Только страна может подать заявку, а 29 стран решить, как ответить на нее. Никто не может влиять на это решение", - подчеркнул генсек.

Темы: НАТО Украина
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