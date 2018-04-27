Обыски у крымских татар: Чубаров рассказал, что 2 задержанных вывезли из полуострова

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Пятница, 27 апреля 2018, 21:53

Двух задержанных крымских татар после обысков вывезли из оккупированного Россией полуострова.

Об этом сообщил в Facebook глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"Ресуль Велиляев и Али Бариев находятся под круглосуточным контролем карателей, хотя их статус еще не обозначен. Они не арестованы и официально не задержаны, но их вывезли из Крыма. Понимаю, что на них именно сейчас осуществляется беспрецедентное давление. Чем все это закончится, узнаем скоро", - написал Чубаров.

В то же время российские представители не прокомментировали эту информацию.

Утром 26 апреля ФСБ проводила очередную волну обысков у крымских татар.

Украинская правда
Темы: Крым крымские татары Росcия обыски
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