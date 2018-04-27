Помпео: у НАТО очікують від України кроків, після яких її можна буде запросити до Альянсу

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П'ятниця, 27 квітня 2018, 22:17

У Північноатлантичному альянсі є велика група країн, які очікують на приєднання України до блоку.

Про це заявив новий держсекретар США Майк Помпео після завершення засідання глав МЗС країн НАТО у Брюсселі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Велика група (країн, - ред.) сподіваються, що українці почнуть здійснювати дії, після яких їх можна буде запросити до членства в НАТО", - сказав держсекретар.

При цьому, за його словами, на зустрічі обговорювалися різні підходи до надання Україні Плану дій щодо членства.

Помпео підкреслив, що Києву необхідно провести ще багато роботи, "пройти довгий шлях, щоб цього досягти".

Як відомо, президент Петро Порошенко наполягає, що Північноатлантичний альянс має надати Україні План дій щодо членства (ПДЧ).

Теми: НАТО США Україна
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