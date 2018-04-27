Помпео: в НАТО ждут от Украины шагов, после которых ее можно будет пригласить в Альянс

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Пятница, 27 апреля 2018, 22:17

В Североатлантическом альянсе есть большая группа стран, которые ожидают присоединения Украины к блоку.

Об этом заявил новый госсекретарь США Майк Помпео после завершения заседания глав МИД стран НАТО в Брюсселе, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Большая группа (стран, - ред.) надеется, что украинцы начнут осуществлять действия, после которых их можно будет пригласить к членству в НАТО", - сказал госсекретарь.

При этом, по его словам, на встрече обсуждались различные подходы к предоставлению Украине Плана действий относительно членства.

Помпео подчеркнул, что Киеву необходимо провести еще много работы, "пройти долгий путь, чтобы этого достичь".

Как известно, президент Петр Порошенко настаивает, что Североатлантический альянс должен предоставить Украине План действий относительно членства (ПДЧ).

Темы: НАТО США Украина
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