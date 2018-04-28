Мінфін США: Зміна власників "Русала" не гарантує скасування санкцій

Навіть якщо найбільший акціонер "Русала" Олег Дерипаска перестане контролювати компанію, це ще не гарантує скасування санкцій щодо російського металургійного гіганта.

Про це заявив представник прес-служби Міністерства фінансів США, передає Reuters.

"Скорочення частки власності з боку особи, яка перебуває під санкціями, не обов'язково саме по собі є підставою для виключення з переліку", - сказав представник міністерства.

"Мінфін проводить ретельний аналіз фактів і обставин кожного запиту на видалення (зі списку) в кожному окремому випадку і публічно не обговорює конкретні результати або сценарії", - додав він.

У свою чергу, джерела, близькі до компанії, повідомили агентству, що "Русал" перегляне свій склад правління і менеджмент в надії переконати Сполучені Штати зняти санкції.

Як повідомлялось, мінфін США може зняти санкційні обмеження з "РусАла", якщо основний власник компанії Олег Дерипаска перестане контролювати компанію.

Дерипаска зараз контролює 48,13% "РусАла". Він міг збільшити частку до 56,88% після конвертації 8,75% акцій "Русала", що належать Glencore, в GDR En + (де Дерипасці належить 66%), але Glencore відразу після введення санкцій відмовилася від угоди.

Відповідно до правил OFAC, сторони [включені в SDN list компанії] можуть бути видалені в разі зміни обставин, які привели до їх включення, пояснює Мінфін США.

Нагадаємо, Сполучені Штати ввели санкції проти російських бізнесменів і чиновників з "кремлівського списку".

До санкційного списку, зокрема, потрапили мільярдер Олег Дерипаска і голова ради директорів групи компаній "Ренова" Віктор Вексельберг, який, за оцінками Forbes, є найбагатшою людиною Росії.

Крім того, під санкції потрапили компанії En+, "Ренова", "Русал", "Російські машини", "Рособоронекспорт" і ще вісім російських компаній, а також bfinance, пов'язана з Дерипаскою. Американським компаніям і громадянам заборонено займатися з ними бізнесом.

За один день найбагатші російські бізнесмени зі списку Forbes втратили понад 12 млрд доларів через санкції.

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