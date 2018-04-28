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Мінфін США: Зміна власників "Русала" не гарантує скасування санкцій

Субота, 28 квітня 2018, 05:39

Навіть якщо найбільший акціонер "Русала" Олег Дерипаска перестане контролювати компанію, це ще не гарантує скасування санкцій щодо російського металургійного гіганта.

Про це заявив представник прес-служби Міністерства фінансів США, передає Reuters.

"Скорочення частки власності з боку особи, яка перебуває під санкціями, не обов'язково саме по собі є підставою для виключення з переліку", - сказав представник міністерства.

"Мінфін проводить ретельний аналіз фактів і обставин кожного запиту на видалення (зі списку) в кожному окремому випадку і публічно не обговорює конкретні результати або сценарії", - додав він.

У свою чергу, джерела, близькі до компанії, повідомили агентству, що "Русал" перегляне свій склад правління і менеджмент в надії переконати Сполучені Штати зняти санкції.

Як повідомлялось, мінфін США може зняти санкційні обмеження з "РусАла", якщо основний власник компанії Олег Дерипаска перестане контролювати компанію.

Дерипаска зараз контролює 48,13% "РусАла". Він міг збільшити частку до 56,88% після конвертації 8,75% акцій "Русала", що належать Glencore, в GDR En + (де Дерипасці належить 66%), але Glencore відразу після введення санкцій відмовилася від угоди.

Відповідно до правил OFAC, сторони [включені в SDN list компанії] можуть бути видалені в разі зміни обставин, які привели до їх включення, пояснює Мінфін США.

Нагадаємо, Сполучені Штати ввели санкції проти російських бізнесменів і чиновників з "кремлівського списку".

До санкційного списку, зокрема, потрапили мільярдер Олег Дерипаска і голова ради директорів групи компаній "Ренова" Віктор Вексельберг, який, за оцінками Forbes, є найбагатшою людиною Росії.

Крім того, під санкції потрапили компанії En+, "Ренова", "Русал", "Російські машини", "Рособоронекспорт" і ще вісім російських компаній, а також bfinance, пов'язана з Дерипаскою. Американським компаніям і громадянам заборонено займатися з ними бізнесом.

За один день найбагатші російські бізнесмени зі списку Forbes втратили понад 12 млрд доларів через санкції.

Рекомендуємо почитати: Чорний лебідь для російських олігархів: чому всі говорять про нові санкції США

"Українська правда" в Threads

Теми: санкціїРосіяСША
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