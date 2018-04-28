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Минфин США: Смена собственников "Русала" не гарантирует отмену санкций

Суббота, 28 апреля 2018, 05:39

Даже если самый крупный акционер "Русала" Олег Дерипаска перестанет контролировать компанию, это еще не гарантирует отмену санкций в отношении российского металлургического гиганта.

Об этом заявил представитель пресс-службы Министерства финансов США, передает Reuters.

"Сокращение доли собственности со стороны лица, находящегося под санкциями, не обязательно само по себе является основанием для исключения из перечня", - сказал представитель министерства.

"Минфин проводит тщательный анализ фактов и обстоятельств каждого запроса на удаление (из списка) в каждом отдельном случае и публично не обсуждает конкретные результаты или сценарии", - добавил он.

В свою очередь, источники, близкие к компании, сообщили агентству, что "Русал" пересмотрит свой состав правления и менеджмент в надежде убедить Соединенные Штаты снять санкции.

Как сообщалось, минфин США может снять санкционные ограничения с "РусАла", если основной владелец компании Олег Дерипаска перестанет контролировать компанию.

Дерипаска сейчас контролирует 48,13% "РусАла". Он мог увеличить долю до 56,88% после конвертации 8,75% акций "РусАла", принадлежащих Glencore, в GDR En+ (где Дерипаске принадлежит 66%), но Glencore сразу после введения санкций отказалась от сделки.

В соответствии с правилами OFAC, стороны [включенные в SDN list компании] могут быть удалены в случае изменения обстоятельств, которые привели к их включению

Напомним, Соединенные Штаты ввели санкции против российских бизнесменов и чиновников из "кремлевского списка".

В санкционный список, в частности, попали миллиардер Олег Дерипаска и председатель совета директоров группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг, который, по оценкам Forbes, является самым богатым человеком России.

Кроме того, под санкции попали компании En+, "Ренова", "Русал", "Российские машины", "Рособоронэкспорт" и еще восемь российских компаний, а также bfinance, связанная с Дерипаской. Американским компаниям и гражданам запрещено заниматься с ними бизнесом.

За один день богатейшие российские бизнесмены из списка журнала Forbes потеряли больше 12 млрд долларов из-за санкций.

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Темы: санкцииРосcияСША
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