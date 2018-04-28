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У Мін'юсті Вірменії оцінили багатотисячні протести: Не переворот

Субота, 28 квітня 2018, 10:33

В.о. міністра юстиції Вірменії Давид Арутюнян вважає, що у країні відбуваються виключно політичні процеси і говорити про спробу захоплення влади не варто.

Так Арутюнян прокоментував питання, чи є дії опозиції спробою перевороту і повалення конституційного ладу, пише Інтерфакс.

"Це політичний процес, мітинги, збори. Все це регулюється законом. Це спосіб вираження громадянами своєї незадоволеності, протесту", - зазначив в.о. глави Мін'юсту.

Нагадаємо, після 10 днів мітингів і акцій протесту проти призначення Сержа Саргсяна на посаду прем'єра 23 квітня він склав повноваження. В.о. глави уряду Вірменії призначено представника правлячої Республіканської партії Карена Карапетяна.

Попри відставку прем’єр-міністра Сержа Саргсяна протестувальники стверджують, що їхні вимоги не виконані, і продовжують вуличні акції.

Лідера протестів - опозиційного депутата Нікола Пашиняна, який вимагає також відсторонення від влади усіх представників Республіканської партії і обрання нового прем'єра, висунули кандидатом на пост глави уряду.

Питання про вибори нового прем'єр-міністра Вірменії буде обговорюватися на спеціальному засіданні Національних Зборів республіки, яке відбудеться 1 травня.

Теми: Вірменіямітинги
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