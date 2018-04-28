В Минюсте Армении оценили многотысячные протесты: Не переворот

И.о. министра юстиции Армении Давид Арутюнян считает, что в стране происходят исключительно политические процессы и говорить о попытке захвате власти не стоит.

Так Арутюнян прокомментировал вопрос, являются ли действия оппозиции попыткой переворота и свержения конституционного строя, пишет Интерфакс.

"Это политический процесс, митинги, собрания. Все это регулируется законом. Это способ выражения гражданами своего недовольства, протеста", - отметил и.о. главы Минюста.

Напомним, после 10 дней митингов и акций протеста против назначения Сержа Саргсяна на должность премьера 23 апреля он сложил полномочия. И.о. главы правительства Армении назначен представитель правящей Республиканской партии Карен Карапетян.

Несмотря на отставку Саргсяна протестующие утверждают, что их требования не выполнены, и продолжают уличные акции.

Лидера протестов - оппозиционного депутата Никола Пашиняна, который требует также отстранения от власти всех представителей Республиканской партии и избрания нового премьера, выдвинули кандидатом на пост главы правительства.

Вопрос о выборах нового премьер-министра Армении будет обсуждаться на специальном заседании Национального Собрания республики, которое состоится 1 мая.